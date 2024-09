Tausende Fans feiern DFB-Elf bei Training in Düsseldorf

Nächste DFB-Partie gegen die Niederlande

Bundestrainer Nagelsmann genoss den Zuspruch der Fans sichtlich, er scherzte und lachte mit seinem Assistenten Sandro Wagner. Nagelsmann, der den WM-Titel 2026 als Ziel ausgegeben hat, hatte nach dem Spiel zur Stimmung gesagt: "Die Chemie in der Gruppe ist außergewöhnlich und der Nährboden für das, was wir erträumen zu erreichen. Da ist kein Stinkstiefel dabei. Wir haben dadurch direkt wieder eine Verbindung zu den Fans hergestellt. Das war wichtig."

Nächster Gegner in der Nations League ist am Dienstag (20.45 Uhr) in Amsterdam der Erzrivale aus den Niederlanden. "Wir gehen da mit sehr viel Selbstvertrauen hin. Wir wollen da einfach genauso weitermachen" , sagte Verteidiger Jonathan Tah.

