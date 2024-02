Mit der PSV Eindhoven hat der BVB nun aber nur vermeintlich einen leichten Gegner für das Achtelfinale zugelost bekommen. "Wir haben riesigen Respekt vor dem Gegner. PSV macht das in dieser Saison herausragend gut" , sagte Terzic. Ein Blick in die niederländische Eredivisie verdeutlicht das: Dort ist Eindhoven, trainiert von Ex-BVB-Trainer Peter Bosz, ungeschlagener Tabellenführer mit zehn Punkten Vorsprung vor Feyenoord Rotterdam und einem Torverhältnis von 70:10 nach 22 Spielen.

Ex-Gladbacher ist Eindhovens Top-Torschütze

"Sie sind sehr torgefährlich, kassieren wenig Tore. Um das alles zu haben, braucht man nicht nur gute Ideen, sondern auch gute Spieler" , meinte Terzic. Besonderes Augenmerk müssen die Dortmunder dabei auf einen ehemaligen Bundesliga-Spieler legen: Mit 19 Saisontreffern ist der Ex-Gladbacher Luuk De Jong Top-Torschütze der PSV. "De Jong ist ihr Zielspieler im Zentrum. Die Außen sind sehr dribbelstark, sie spielen mit Rechtsfuß über links und andersherum" , beschrieb Terzic die offensiven Stärken den Gegners.

Schwächen hat der 41-Jährige in der Defensive der Niederländer ausgemacht - obwohl PSV in der Liga erst zehn Gegentore kassiert hat. In der Champions League waren es in sechs Spielen aber genauso viele. "Das müssen wir nutzen" , so Terzic.

Tore zu schießen ist natürlich die Hauptaufgabe von Niclas Füllkrug. In der Bundesliga ist der Stürmer aktuell gut in Fahrt und traf in den vergangenen fünf Spielen gleich sechs Mal. In der Champions League steht Füllkrug dagegen erst bei einem Treffer. In Eindhoven hat er nun die Chance, diese Bilanz aufzubessern. Tennisbälle dürften ihm und dem BVB dieses Mal zumindest nicht in die Quere kommen.