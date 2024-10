Die Leverkusener, die in der 24. Minute nach Pass von Jonas Hofmann durch Florian Wirtz in Führung gegangen waren und durch Pierre Lees-Melou noch vor der Pause den Ausgleich kassierten (39.), waren mit dem Ergebnis nach guter erster und schlechter zweiter Spielhälfte sichtlich unzufrieden. Gelbe Karten wegen Meckerns in der Schlussphase für Alonso und Leitwolf Xhaka (die sogar nach Spielende) sprechen da eine deutliche Sprache.

Boniface gegen Werder vermutlich wieder erste Wahl

Das war aber schnell abgeschüttelt: " Wir haben ein Spiel am Wochenende. Also versuchen wir, dieses Spiel abzuhaken und uns auf das nächste zu konzentrieren ", sagte der von Paris Saint-Germain ausgeliehene Nordi Mukiele, der für Bayer erstmals in der Champions League zum Einsatz kam. Er profitierte von der Rotation Alonsos, der nach dem Bundesligaspiel gegen Frankfurt (2:1) auf acht Positionen wechselte - lediglich Jonathan Tah, Álex Grimaldo und Piero Hincapié waren in der Startelf übrig geblieben.

Die erste Elf dürfte am Samstagabend bei Werder Bremen erneut eine andere sein, wenn Bayer den Drei-Punkte-Rückstand auf die Tabellenspitze nicht größer werden lassen will. Voraussichtlich schickt Alonso wieder seinen neben Florian Wirtz torgefährlichsten Angreifer Victor Boniface (7 Tore) aufs Feld. Der wurde in Brest nach einem Autounfall, bei dem er sich leicht verletzt hatte, sicherheitshalber geschont. Der für ihn in die Startelf beorderte Patrik Schick setzte in der Offensive allerdings kaum Akzente.