Edin Terzic hatte sich - für seine Verhältnisse - in Schale geschmissen. Der junge BVB-Coach verfolgte die Champions-League-Partie seiner Borussia gegen den AC Mailand am Mittwochabend in Hemd und feinem Wollpullover - feierlich war dem Coach der Dortmunder nach dem Spiel allerdings nicht zumute.

"Wir hatten zwar einige Möglichkeiten, aber keine zwingenden Chancen" , so Edin Terzic: "In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr geschafft gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen." 0:0 endete die Partie gegen das italienische Top-Team, das dem BVB in seiner Vorrundengruppe kaum weiterhilft.

Video starten, abbrechen mit Escape Terzic - "Viele falsche Entscheidungen im letzten Drittel getroffen" Sport. . 01:04 Min. . Verfügbar bis 05.10.2024. WDR.

Letzter Platz in der Vorrundengruppe F

Durch das Remis steht Dortmund nun nach zwei Spielen in der Gruppe F mit Milan, Newcastle United und Paris St. Germain weiter auf Rang vier. Da die Engländer BVB-Bezwinger PSG am Mittwoch mit 4:1 besiegten, ist in der Gruppe vorerst noch alles möglich.