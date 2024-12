Emre Can soll die Lücke in der BVB-Abwehr schließen

Der Kapitän ist gefragt. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit bei einem Fußballklub. Bei Borussia Dortmund und Emre Can war zuletzt aber alles anders. Der Nationalspieler hatte unter Trainer Nuri Sahin seinen Stammplatz mit sehr schwankenden Leistungen verspielt.

Die Zwei-Spiele-Rotsperre, die sich der 30-Jährige im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 eingehandelt hatte, dürfte ebenfalls nicht förderlich für seinen Führungsanspruch innerhalb des Teams gewesen sein. In insgesamt vier Pflichtspielen in Folge spielte Can damit beim BVB-Coach keine entscheidende Rolle.