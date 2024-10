Sportdirektor Kehl erwartet "mutiges" Spiel der Dortmunder

Das Abschlusstraining in Dortmund machten beide am Montag mit, und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sieht seine Mannschaft in einem " besonderen Spiel " gegen den " größten Klub der Welt " nicht auf verlorenem Posten. Kehl erwartet, dass die Dortmunder " Chancen herausspielen " werden. Die hatten sie zuletzt im Finale auch - etwa als Niclas Füllkrug beim Stand von 0:0 den Pfosten traf -, nutzten sie nur nicht.

Dass Madrid über Einzelspieler wie Kylian Mbappé und Vinicius verfügt, die ein Spiel jederzeit entscheiden können, muss Sahin keinem seiner Spieler erklären. Aber die Madrilenen bieten eben auch " Möglichkeiten und Räume ", so Kehl. Das habe man gegen Stuttgart gesehen. Diese effizient zu nutzen, ist also der Auftrag am 3. Spieltag der Königsklasse. Hinten einigeln will sich der BVB auf jeden Fall nicht: " Wir wollen mutig sein und haben allen Grund dazu. Schließlich sind wir gut in den Wettbewerb gestartet ", so Sahin.

Nach Madrid geht es zum FC Augsburg

Abseits der wichtigen "Effizienz" vor dem gegnerischen Tor und einer Abwehr, die die Weltstars Mbappé und Vinicius stoppen muss, hat Nationalverteidiger Waldemar Anton eine klare Vorstellung, worauf es bei Real ankommen wird: " Dieses Spiel muss man einfach genießen. Wenn wir an unsere Grenzen gehen, können wir ein gutes Spiel machen. " Und gute Spiele - zumal jene über 90 Minuten - bringen zuweilen gute Ergebnisse hervor.

Sollte es beim Gastspiel in Madrid einen Dämpfer geben, hat der Bundesliga-Siebte am kommenden Samstag die nächste Chance, in der Bundesliga seinen ersten Auswärtssieg einzufahren. Das ist beim FC Augsburg vermutlich deutlich einfacher als beim Rekordsieger der Champions League - die hat Madrid nämlich schon 15 mal gewonnen.