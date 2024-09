Benefiz-Blitz-Turnier in Bonn mit Köln und Aachen

" Bei diesem Benefiz-Blitz-Turnier des Fußball-Verbandes Mittelrhein stehen die Gewinner schon vor Anpfiff des ersten Spiels fest ", sagt NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU), der Schirmherr der Veranstaltung ist. " Viele Vereine werden sich in Zukunft viel besser um die Kinder in den Nachwuchsabteilungen kümmern können. Fußballbegeisterten Kindern wird damit nicht nur die Chance gegeben, im Verein zu spielen, sondern auch in einer Mannschaft über sich hinauszuwachsen und gemeinsam sportliche Erfolge zu feiern. "