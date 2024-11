Regionalliga: Lotte verliert erneut, Verspätung bei Türkspor-Spiel

Fortuna Köln holte derweil einen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf II und zog damit in der Tabelle an Lotte vorbei. Arnold Budimbu erzielte in 68. Minute das einzige Tor der Partie. Die Kölner Südstädter sind nun Tabellenzweiter.

Der KFC Uerdingen feierte einen 2:1 (2:1)-Auswärtssieg beim Wuppertaler SV. Beide KFC-Tore vor 2.458 Zuschauern im Stadion am Zoo erzielte Jeff-Denis Fehr (24., 34.). Für den WSV, der jüngst Trainer René Klingbeil entlassen hatte, reichte es vor nur noch zum Anschlusstreffer durch Timo Bornemann (45.).