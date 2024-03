In einem turbulenten Spiel drehte der Favorit aus Essen im Viertelfinale nach einem Rückstand die Partie und gewann am Ende 3:1. Im Halbfinale wartet Oberligist Ratingen 04/19.

10.000 Zuschauer in der Grotenburg zugelassen

Erstmals seit der Sanierung des Stadions, empfing der mittlerweile in der Oberliga spielende KFC Uerdingen über 8.000 Zuschauer in der traditionsreichen Grotenburg, 10.000 waren am Mittwochabend zugelassen.