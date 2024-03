Alemannia nun gegen den Bonner SC

Düren rannte in den Schlussminuten zwar noch einmal an, der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Damit trifft die Alemannia am 25. Mai im Finale im Sportpark Höhenberg in Köln auf den Bonner SC. Der Fünftligist setzte sich am Mittwochabend mit 4:0 (1:0) gegen den TuS Königsdorf durch.