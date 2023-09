Helmes nicht länger Trainer der Sportfreunde Siegen

" Die gestrige Niederlage und die aktuelle Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen hat uns zu diesem Schritt gezwungen, um mit neuen Impulsen die anstehenden Aufgaben anzugehen ", erklärte der Sportliche Leiter Ottmar Griffel am Montag. Mit nur vier Punkten belegen die Sportfreunde nach sieben Saisonspielen den drittletzten Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen.

Aus nach nur acht Monaten

Helmes, der zuvor die zweite Mannschaft des 1. FC Köln und Regionalligist Alemannia Aachen trainierte, war erst seit Januar 2023 im Amt. In der vergangenen Saison entkamen die Siegener unter dem ehamaligen Nationalspieler noch knapp dem Abstieg. Der zähe Kampf ums Überleben setzte sich nach einem größeren Umbruch im Sommer jedoch nahtlos fort.