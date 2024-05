Bonner SC - ein Außenseiter mit Selbstvertrauen

Einen großen Star sucht man in der Truppe der Bonner vergebens. Grundstein ist die Defensive - kein Team hat in der Mittelrheinliga in der abgelaufenen Spielzeit weniger Treffer kassiert als der BSC. Nur 20 Tore ließen die Innenverteidiger rund um Abwehrchef Tarik Dogan zu. Dazu kommen die beiden Außenverteidiger Markus Wipperfürth und Adis Omerbasic, die bereits in Düren in der Regionalliga und im DFB-Pokal Erfahrung sammeln konnten.

Aachener Fans wohl in der Überzahl

Diesen erwähnten DFB-Pokal wollen sie in Bonn alle erleben. Dazu bedarf es einer Überraschung gegen den favorisierten Regionalliga-Aufsteiger Alemannia Aachen. Im Sportpark Höhenberg, wo sonst Drittligist Viktoria Köln seine Partien austrägt, soll der Coup gelingen. Tickets gibt es keine mehr - es ist jedoch anzunehmen, dass Aachen sufgrund seiner großen Fanbasis eher ein Heimspiel haben dürfte als die Bonner.

Sportpark Höhenberg