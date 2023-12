Para Sportler/-in des Jahres: Valentin Baus



"Nur mitfahren, um dabei zu sein, ist für mich keine Option", sagte Valentin Baus über seine Teilnahme an den Paralympischen Spielen. Und der Tischtennis-Profi von Borussia Düsseldorf hielt Wort. Zweimal hat er teilgenommen, zweimal gewann er eine Medaille. In Paris kann er seine Erfolgsgeschichte weiterschreiben: Durch den EM-Titel in Sheffield ist er bereits im Einzel und Doppel für Olympia 2024 qualifiziert. Baus ist in der Wettkampfklasse 5 das Maß der Dinge und wird auch in Frankreich der Gejagte sein.

Mit sieben Jahren begann Valentin Baus mit dem Tischtennis. Aufgrund der erblich bedingten Glasknochenkrankheit ist er seit 2008 auf den Rollstuhl angewiesen. Das hindert ihn nicht daran, seinen Sport auf höchstem Niveau zu betreiben und mit "Fußgängern", also Sportlern ohne Behinderung, zu trainieren.

Als besondere Ehre durfte Baus im September diesen Jahres gegen Prinz Harry antreten. Gemeinsam präsentierten sie im Vorfeld der Invictus Games Tischtennis als neue Sportart.