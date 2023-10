Kölner Haie - das Momentum ist weg

Stand: 12.10.2023, 19:03 Uhr

Die Kölner Haie sind nach einem Traumstart in die neue DEL-Saison ins Straucheln geraten. Das hat auch mit Ausfall von Stürmer Gregor MacLeod zu tun. An diesem Wochenende stehen die nächsten schweren Aufgaben an.