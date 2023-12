Starker Auftritt von Watson

Am Ende konnte sich Bonn vor allem auf seine starke Trefferquote jenseits der Dreipunkte-Linie verlassen. Von 14 Versuchen saßen 27 und so holten sich die Baskets den achten Saisonsieg. Bester Bonner Werfer war Glynn Watson jr., dem mit 29 Zählern seine bisher beste Ausbeute in der BBL gelang. Watson versenkte fünf seiner sieben Versuche von der Dreier-Linie.

Acht Siege und fünf Niederlagen bedeuten für die Bonner Rang sechs. Am zweiten Weihnachtstag (17 Uhr) geht es für das Team von Trainer Roel Moors zu den Rostock Seawolves.