Ludwigsburg zu stark - Baskets Bonn verpassen Platz eins

Die Telekom Baskets erwischten gegen die MHP Riesen Ludwigsburg einen ganz schwachen Abend und mussten sich mit 79:89 (21:22, 13:24, 17:24, 28:19) geschlagen geben.

Von Beginn an kam die sonst so gewaltige Bonner Offensive nicht in Schwung, vor allem Spielmacher Darius McGhee erwischte keinen guten Abend. Viele Ballverluste prägten sein Spiel, zwischenzeitlich schüttelte er selbst genervt den Kopf.