Champions League: Baskets Bonn nach Krimi ausgeschieden

Die Baskets Bonn haben ihr zweites Spiel in den Play-Ins in der Champions League mit 70:73 (15:21, 22:13, 12:18, 21:21) gegen Pallacanestro Reggiana verloren. Damit kommt scheiden die Rheinländer bereits in den Play-Ins der Champions League aus und verlieren die Serie gegen die Italiener mit 0:2.

Bonn mit knapper Pausenführung

Das Spiel startete auf beiden Seiten mit vielen Ballverlusten und Fehlwürfen. Nach drei Minuten hatte Bonn einen von vier Würfen getroffen. Aber einer war hellwach: Bodie Hume. Die ersten sieben Baskets-Punkte gingen allesamt auf sein Konto. Zur Mitte des Viertels wechselten die Gastgeber ihre Startformation etwas durch - mit der Folge, dass die Bonner ihre Linie noch mehr verloren. Reggiana nutzte das und erspielte sich zur Viertelpause eine 21:15-Führung.

Die Bonner kamen gut in den zweiten Abschnitt, verkürzte auf einen Punkt Rückstand. Es ging nun hin und her. Zur Hälfte des Viertel glichen die Baskets beim 28:28 erstmals nach längerer Zeit wieder aus. Die Italiener nahmen eine Auszeit, die jedoch nichts brachte - denn Bonn blieb auf dem Gaspedal und zog auf sieben Zähler davon. Vor allem bei den Rebounds waren die Gastgeber überlegen. In die Halbzeitpause ging es mit einer 37:34-Führung.

Reggiana entscheidet Krimi für sich

Die zweite Halbzeit begann für die Gäste denkbar schlecht: Ein 8:0-Lauf der Italiener brachte Reggiana wieder in Führung. Bonn wirkte teilweise verunsichert und verzettelte sich oft in Einzelaktionen. Allerdings waren auch die Gastgeber nicht auf der Höhe und leisteten sich einige Ballverluste - so blieb Bonn im Spiel.

Die Baskets gingen mit drei Punkten Rückstand ins Schlussviertel. Die ersten Punkte fielen dann auch für die Italiener, im Gegenzug verwarf Bonn einen völlig freien Dreierversuch. Dafür verwandelte Darius McGhee wenig später zwei solche Versuche und brachte die Baskets wieder nach vorne. Es entwickelte sich ein wahrer Krimi, in dem die Führung ständig wechselte. 80 Sekunden vor dem Ende lag Reggiana mit einem Punkt in Front. 10 Sekunden vor dem Ende leistete sich Bonn letztlich den entscheidenden Fehlversuch.

