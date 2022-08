Zeitzeichen

Der von Deutschland begonnene Zweite Weltkrieg hinterlässt großes Leid. Die Städte an Rhein, Ruhr und Weser sind zerbombt, die Menschen frieren und haben Hunger. Gleichzeitig sehnen sie sich aber auch nach Musik, Unterhaltung und Fröhlichkeit. Der Nordwestdeutsche Rundfunk versucht diese Sehnsucht zu stillen, doch es fehlt schlicht an Tonträgern. So ist den NWDR -Verantwortlichen schnell klar: Es müssen Musiker her.