ZeitZeichen

Atkins klaut Diätidee bei Bestattungsunternehmer

Robert Coleman Atkins wird am 17. Oktober 1930 in Columbus, im US-Bundesstaat Ohio, geboren. Er studiert Medizin, promoviert und spezialisiert sich auf Kardiologie. Stressbedingt nimmt er 20 Kilo zu, was seine Mutter entsetzt haben soll. Also sucht Atkins nach einer Diät und wird in der Historie fündig: Der englische Bestattungsunternehmer William Banting hatte Mitte des 19. Jahrhunderts eine Diät entwickelt, die weitgehend auf Kohlenhydrate verzichtet und stattdessen auf meist tierisches Fett setzt.

Aktins testet die Diät mit viel Fleisch, Fisch, kohlenhydratarmem Gemüse und Obst und nimmt in kurzer Zeit 10 Kilo ab! Er verfeinert die Banting-Diät und schreibt ein Buch, das zum millionenfachen Bestseller wird. Heute noch schwören viele auf das Prinzip " low carb - high fat ".

Fette Gewinne für Atkins

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hingegen empfiehlt " eine pflanzenbetonte Ernährung mit einem geringen Fleischverzehr ". Ein hoher Konsum von roten und verarbeitetem Fleisch wie Wurst wirke sich ungünstig auf Krankheitsrisiken wie Schlaganfall, koronare Herzerkrankung und Diabetes aus.

Die Kritik an seiner Diät hat Atkins zeit seines Lebens begleitet. Er macht dennoch Millionengewinne, gründet einen Lebensmittelkonzern, eine Klinik, schreibt ein weiteres Buch und bringt Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt, um die Einseitigkeit seiner Diät auszugleichen.

Starb Atkins fettleibig?

Robert Atkins stirbt am 17. April 2003 im Alter von 72 Jahren in New York in einem Krankenhaus. Tage zuvor war er auf einem vereisten Bürgersteig ausgerutscht. Laut Autopsie-Bericht wiegt der 1,82 Meter große Atkins 117 Kilogramm, das wäre adipös oder fettleibig.

Doch seine Witwe Veronica behauptet, er sei von der Behandlung im Krankenhaus aufgedunsen gewesen. Auch die im Autopsie-Bericht dokumentierte Herzinsuffizienz und den Bluthochdruck führt sie auf die Behandlung unmittelbar vor seinem Tod zurück.