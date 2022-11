ZeitZeichen

Undercover-Einsatz in Bolivien

In La Paz operiert Tamara Bunke auf Empfehlung von Che Guevara. Doch im März 1967 begeht sie einen folgenschweren Fehler. Statt wie zuvor von ihren Fahrten zum sogenannten Bärenlager der Guerilleros sofort zurückzukehren, wartet sie dort mehrere Wochen auf Che. In der Zwischenzeit finden die bolivianischen Soldaten in ihrem verlassenen Jeep Notizbücher und Fotos.

Am 27. März 1967 notiert Guevara: "Alles deutet darauf hin, dass Tania aufgeflogen ist. Damit sind zwei Jahre guter und geduldiger Arbeit verloren." Bunke kann nicht mehr nach La Paz zurück. Sie muss sich als einzige Frau der Kampfeinheit anschließen. Für den Kampf im Dschungel ist Bunke aber nicht ausgebildet. Die tagelangen Märsche mit schwerem Rucksack und zu großen Schuhen schwächen sie. Che teilt die Erkrankte der Nachhut zu.

In einem Hinterhalt erschossen