ZeitZeichen

Es ist ein ungleicher Kampf: auf der einen Seite 80.000 osmanische Kämpfer. Auf der anderen 7.000 Verteidiger der Stadt. Konstantinopel fällt. Panik, Flucht, Blut bestimmen das Bild in der gefallenen Metropole. Erstochene Leiber. Angst. Schreie. Gefangene. Kaiser Konstantin XI., der letzte Herrscher Ostroms stirbt vermutlich bei den Kämpfen. Seine Leiche wird nie gefunden.

Hagia Sophia wird zur Moschee

Betende Muslime vor der Hagia Sophia im heutigen Istanbul

Sultan Mehmet reitet in die Stadt. Seine Soldaten plündern. Drei Tage lang, so erlaubt es das Islamische Recht. Vor der Hagia Sophia steigt der Oberbefehlshaber vom Pferd. Konstantinopels Hauptkirche lässt er in eine Moschee umwidmen. Der Name bleibt. Was der 21-jährige Mehmet erreicht, gilt seit den Tagen des Propheten als ein wirklicher Traum des Islam.

Die Eroberung Konstantinopels durch Mehmet II. beschreibt der griechische Historiker Dukas als Strafe Gottes. Seine Chronik liest sich zuweilen als ein Klagelied biblischen Ausmaßes. Die eroberte Stadt wird über Jahrhunderte zum Zentrum des osmanischen Reichs. Nach Gründung der Türkei im 20. Jahrhundert heißt die Stadt Istanbul.