ZeitZeichen

Lucca ist der Jüngste der Hobby-Archäologen, die Anfang 2018 mit Metalldetektoren einen Acker bei Schaprode auf Rügen absuchen. Als sein Detektor ausschlägt, glaubt der 13-Jährige zunächst, ein wertloses Stück Alu gefunden zu haben. Doch sein Kollege René Schön erkennt schnell, dass es sich um mehr handeln könnte.

"Dann hab ich schon gesehen, dass das ne Münze ist und hatte sie zusammen mit meinem Halsringfragment eingetütet und hatte mir dann so meine Gedanken gemacht." Hobby-Archäologe René Schön

Noch in der Nacht liest, recherchiert und vergleicht René Schön Prägung und Münz-Vorbilder. Schnell erkennt er, was er in den Händen hält: Die gefundenen Stücke könnten tatsächlich aus der Wikingerzeit stammen. Zehntes Jahrhundert. Geprägt in der damaligen Handelsstadt Haithabu. Eine Sensation.