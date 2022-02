Zeitzeichen

Anglizismen als Bereicherung der deutschen Sprache

Kristin Kopf mag Anglizismen sehr, weil diese Wörter die deutsche Sprache bereichern. Wenn auch nicht alle Bedeutungen aus dem Englischen übernommen werden. Die Briten nutzen das Wort Shitstorm auch außerhalb des Internets für unkalkulierbare, bedrohliche Situationen.

Shitstorms als Teil des Kommunikationsalltags

Die deutsche Übersetzung für Shitstorm ist Scheißsturm. Das will nicht jeder in den Mund nehmen. Man könnte auch Netzempörungssturm sagen, aber das Wort ist für moderne Zwecke zu lang und es trifft auch nicht so ganz das Phänomen. Shitstorm hat schon viel mit Shit zu tun.