ZeitZeichen

Vorläufer in den USA und in Deutschland

Systematisch eingesetzt werden Schülerlotsen zuerst in den USA . Der Auslöser dafür ist angeblich ein Vorfall in Chicago, bei dem mehrere Schüler beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden sind. Charles M. Hayes, der Präsident des Chicagoer Automobilklubs, nimmt dies zum Anlass, um 1920 gemeinsam mit der Polizei 24 Jungen zu Verkehrshelfern auszubilden. Ab 1926 werden auch Mädchen zugelassen.

Auch in Deutschland errichten einige Schulen in den 1920er-Jahren an viel befahrenen Straßen Sicherheitsschranken. Schüler werden beauftragt, diese zu bewachen, damit sie nicht als Turnstangen zweckentfremdet werden. Ein System wird daraus allerdings erst deutlich später. Nach dem Zweiten Weltkrieg führen zunächst die US -Truppen den Schülerlotsendienst in ihrer Besatzungszone ein. Die erste Stadt ist 1946 Kornwestheim in der Nähe von Stuttgart.

Rot-weiße Kellen und neongelbe Warnwesten