Zeitzeichen

Doch an Heinickes Ansatz gibt es Kritik. Sein Zeitgenosse Pater Abbé de L'Epée hat 1771 in Paris eine Schule für Gehörlose gegründet und unterrichtet Kinder mithilfe von Gebärden. Er hat festgestellt, dass sich Taube untereinander mit einem eigenen Zeichensystem verständigen. Daran knüpft der Pater an und streitet sich mit Heinicke in einem Briefwechsel über die bessere Methode.