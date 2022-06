Zeitzeichen

Nach dem Tod des Vaters kann die Familie in die Heimat zurückkehren. Da ist Peter Paul zwölf Jahre alt. Seine Mutter gestattet ihm, bei einem angesehenen Landschaftsmaler in die Lehre zu gehen. Mit 20 Jahren tritt er als freier Maler in die Sankt Lukas-Gilde ein.

Maler und Diplomat

In Italien studiert Rubens die Werke von Tizian und Tintoretto, arbeitet als Maler und auch Diplomat. Als er 1608 voller Tatendrang wieder in Antwerpen eintrifft, kann er sich vor Aufträgen kaum retten. Er beschäftigt Schüler und Gehilfen, die nach den Entwürfen des Meisters bestimmte Teile eines Gemäldes ausführen.

Bis heute überzeugt in seinen Gemälden der Humor: Ein kleiner Hund beißt dem Helden der Szene in die Wade, eine schöne Frau schaut kokett aus dem Bild heraus, Putten purzeln durcheinander, und wenn zwei alte Kerle sich gierig einer jungen Frau nähern, dann spitzt sich die Dramatik derart zu, dass es schon wieder komisch wirkt.

Neue Kraft in späten Jahren

Mit 32 Jahren heiratet Rubens die 18-jährige Isabella Brant, die allerdings 16 Jahre später an der Pest stirbt. Der todtraurige Rubens geht daraufhin auf Reisen und nimmt die diplomatischen Geschäfte wieder auf. In Spanien wird er in den Adelsstand erhoben, in England zum Ritter geschlagen.

Mit 50 Jahren heiratet er die 16-jährige Hélène Fourment. Sie gibt ihm noch einmal schöpferische Kraft. Während der zehn Jahre, die sie zusammen verbringen, malt er immer wieder und voller Hingabe Hélène und die gemeinsamen Kinder. 1640 stirbt er nach einem schweren Gichtanfall einen Monat vor seinem 63. Geburtstag.