ZeitZeichen

Es ist die Zeit des Kalten Krieges. In den USA geht die sogenannte "Red Scare" ("Rote Angst") um. Einwanderer, linke Intellektuelle, Schauspieler, Schriftsteller und Gewerkschafter müssen sich wegen "unamerikanischer Umtriebe" erklären.

In dieser Atmosphäre wird 1950 ein junges Ehepaar verhaftet: Ethel und Julius Rosenberg sollen während des Zweiten Weltkrieges geheime Unterlagen über den Bau der US -Atombombe an die Sowjetunion verraten haben. Julius Rosenberg ist im Zweiten Weltkrieg Mitarbeiter des Atombomben-Projekts - und die UdSSR ein alliierter Staat der USA im gemeinsamen Kampf gegen Hitler-Deutschland.