ZeitZeichen

Geprägt von den alten Partisanen

Roberto Benigni wird am 27. Oktober 1952 in der Toskana in dem Örtchen Manciano la Misericordia bei Arezzo geboren. Vieles, was er in seiner Kindheit lernt, bestimmt sein Leben:

"Ich war nie in einer Partei und mein Vater auch nicht. Mehr als alles andere haben mich die alten Partisanen geprägt, in meinem Dorf, in meiner Familie. Für mich waren das Homerische Helden. Sie haben ihr Leben für unsere Freiheit riskiert! Alle waren links, auf eine sehr romantische Weise."

Lieber Zauberer-Gehilfe als Priester

Für kurze Zeit schlägt Benigni den Weg zum Priesteramt ein, verwirft die Idee aber, als er während einer großen Überschwemmung 1966 sieht, dass "die Geistlichen von trockener Stelle zu trockener Stelle hüpfen, damit ihre langen Soutanen nicht nass wurden. Da wurde ich lieber Gehilfe eines Zauberers im Zirkus."

Erklärer demokratischer Grundsätze

Priester ist Roberto also nicht geworden, aber inzwischen tritt er mit Lesungen der Zehn Gebote auf oder liest öffentlich die italienische Verfassung, einzelne Artikel immer wieder auf aktuelle Themen der Politik abgestimmt. Während die italienische Gesellschaft zu den politischen Rändern tendiert, hat sich der Satiriker zu einem verlässlichen Erklärer demokratischer Grundsätze entwickelt.