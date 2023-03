ZeitZeichen

Rebellisch gegenüber der Gesellschaft

Daumal geht am weitesten: Unter Beobachtung seiner Freunde will er Nahtoderfahrungen machen. Dafür setzt er die giftige Flüssigkeit Tetrachlormethan ein, die er als Schmetterlingssammler verwendet. In seinem Schreibheft notiert er: "Was uns von Heiligen unterscheidet, ist unser Vergnügen, an den Rändern der Hölle umherzustreifen. Wir führen uns selbst in Versuchung."

Mit 20 Jahren gründet Daumal 1928 in Paris mit Freunden die Zeitschrift "Le Grand Jeu" ("Das große Spiel"). Die einzige Regel für die Redaktion ist der "Dogmen-Bruch" , die Tradition des Nein. Zu den Bewunderern des Hochbegabten gehört der Surrealist André Breton. Doch das umworbene Jungtalent reagiert ablehnend. Daumal will seine Zeitschrift vor Bevormundung schützen.

Streben nach metaphysischer Befreiung

Die Grundvoraussetzung für Erkenntnis sieht Daumal in "einer Gemeinschaft von Menschen, die ein und dieselbe Suche verbindet" . Es gehe um gemeinsames Handeln. "Literatur und Kunst sind für uns bloße Mittel." Doch die Gemeinschaft der Jugendfreund zerbricht, auch die Redaktion von "Le Grand Jeu".

Anfang der 1930er-Jahre begegnet Daumal einem Vertrauten des griechisch-armenischen Esoterikers Georges I. Gurdjieff. Dieser propagiert den spirituellen "Vierten Weg": eine Arbeit am Selbst, an den eigenen Potenzialen. Daumal ist davon fasziniert. Er hält die östlichen Kulturen für eine Möglichkeit, einer metaphysischen Befreiung näher zu kommen. Bereits mit 17 Jahren hat er Sanskrit gelernt und indische Schriften übersetzt.

Zwischen "großem Besäufnis" und "Gegenhimmel"

Daumal reist in die USA , um als Pressesprecher für einen indischen Tänzer und seine Truppe zu arbeiten. Auf der Rückfahrt schreibt er vier Monate später die erste Version seines Buches "Das große Besäufnis". Darin rechnet er nicht nur satirisch mit seinen ehemaligen Mitstreitern ab, sondern auch mit dem Kunst- und Wissenschaftsbetrieb der 1930er-Jahre.

Seinen ersten literarischen Erfolg hat Daumal mit dem Gedichtband "Contre-Ciel" ("Gegenhimmel"), für den er 1936 mit einem Preis ausgezeichnet wird. Im Alter von 30 Jahren entwirft Daumal das utopische Gegenstück zum "großen Besäufnis". Nach dem Absturz will er den Aufstieg beschreiben.

"Der Berg Analog" bleibt Fragment