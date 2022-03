Zeitzeichen

Dissident zwischen allen Stühlen

Pier Paolo Pasolini ist zeitlebens ein Seismograf der italienischen Gesellschaft, deren Brüche er in Gedichten und Filmen radikal offenlegt. Ein Dissident zwischen allen Stühlen, verhasst von der Rechten, vom Vatikan als Satan verteufelt und von der Linken abgelehnt. Die Kommunistische Partei schließt ihn wegen "moralischer Unwürdigkeit" aus.

Die Auswüchse der Konsumgesellschaft erlebt der Marxist Pasolini als einen Albtraum: " Wir haben es mit dem Entstehen eines neuen Totalitarismus zu tun, einem gesellschaftlichen Prozess, den ich als kulturelle Gleichschaltung oder Nivellierung bezeichne, die weit über den Faschismus hinausgeht. Es ist die Konsumgesellschaft, die alles Authentische und Besondere zerstört ."

Mitbegründer des Neorealismus

Am 5. März 1922 als Sohn eines gewalttätigen Mussolini-Anhängers und einer antifaschistischen Mutter geboren, wächst Pier Paolo Pasolini in ärmlichen Verhältnissen auf. Aufstände der Landarbeiter im Friaul gegen die Großgrundbesitzer prägen sein politisches Denken. Mit 27 Jahren kommt er im Januar 1950 nach Rom, wo er in der Borgata, einem Slum am Stadtrand, ums Überleben kämpft.