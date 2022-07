Zeitzeichen

Die ersten Entwürfe seiner Tauchkugel stammen nicht von Jacques Piccard, sondern von seinem Vater Auguste, dem Ballonpionier. Der hatte schon vor seinem Sohn keinen Tiefen-, sondern einen Höhenrekord aufgestellt: Auguste Piccard war der erste Mensch, der in einer Ballon-Kapsel 15.781 Meter hoch flog und damit die Stratosphäre erreichte. Mit seiner druckfesten Kapsel hatte er schon damals die Grundlagen für die spätere Tiefseetechnik geschaffen.

Erstmals Leben in der Tiefsee entdeckt

1960 stellt Jacques Piccard Jahre später mit seinem Tauchgang in den Marianengraben nicht nur einen Tiefenrekord auf. Er entdeckt dabei auch Leben in der Tiefsee - und damit den Beweis für die Strömung, die Sauerstoff bis tief hinunter an den Meeresboden befördert. Das ändert nicht nur seinen Blick auf die Umwelt, es ist gleichzeitig das Ende industrieller Pläne. Die damalige Idee etwa, radioaktive Abfälle sicher in der Tiefsee zu entsorgen, wird damit nicht weiter verfolgt.