Zeitzeichen

Der Todesstrafe knapp entronnen

Geboren wird Watzlawick am 25. Juli 1921 in Villach im österreichischen Kärnten. Nach dem Abitur muss er 1939 in den Krieg. Seine regimekritischen Briefe nach Hause fängt die Gestapo ab. Ende 1944 wird Watzlawick unter anderem wegen " staatsfeindlicher Betätigung " und " Zersetzung der Wehrmacht " angeklagt. Aber in den Wirren der letzten Kriegsmonate entgeht er durch Flucht wohl der Todesstrafe.

In Zürich stößt Watzlawick durch einen Zeitungsartikel auf das C. G. Jung-Institut, wo er sich zum Therapeuten ausbilden lässt. Mit dem Diplom in der Tasche geht er nach Indien und übernimmt eine Professur für Psychoanalyse in El Salvador. 1959 wechselt er ans Mental Research Institute nach Palo Alto und beginnt mit seinen Forschungen zur Kommunikation.