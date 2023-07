ZeitZeichen

Es ist nachts um drei Uhr auf der Piazza Farnese in Rom. John Paul Getty III. ist auf dem Nachhauseweg nach einer durchfeierten Nacht im Club "Tree Tops", als er in einen Transporter gezerrt wird. Die Entführer, Mitglieder der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta, haben sich ihr Opfer in dieser Nacht ganz genau ausgesucht.

Denn John Paul Getty III. ist einer von 14 Enkeln des reichsten Mannes der Welt. Sein Großvater John Paul Getty ist amerikanischer Öltycoon und Kunstmäzen - und zudem bekannt als gefühlskalt und geizig. Sein Enkel wird das noch am eigenen Leib schmerzlich erfahren.