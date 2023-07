ZeitZeichen

Anders als der Name vermuten lässt, kommt der Gründer der "Stoke Mandeville Games" ursprünglich aus Deutschland, genauer: aus dem oberschlesischen Tost. Ludwig Guttmann ist ein angesehener Hirnchirurg und Neurologe, bis er 1939 Nazi-Deutschland verlassen muss.

Als jüdischer Emigrant flüchtet er nach Großbritannien. Dort arbeitet er zunächst in der Hirnforschung in Oxford, bis ihn die Regierung bittet, in Vorbereitung auf den D-Day eine Spezialabteilung für Rückenmarksverletzungen aufzubauen. So gründet er 1944 am Stoke Mandeville Hospital in der Nähe von London ein nationales Zentrum für Rückenmarksverletzungen. Die meisten seiner Patienten sind kriegsversehrte Soldaten.