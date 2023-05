ZeitZeichen

Mit ironischer Dichtung gegen Dogmatiker

Als der Sultan Malik-Schah 1092 stirbt, wird Khayyam jedoch ausgebremst. Das Observatorium wird geschlossen und die Kalenderreform abgeschafft. Der 44-Jährige zieht sich frustriert aus der Wissenschaft zurück. In der Einleitung seiner Algebra schreibt er:

"Die meisten von denen, welche heutzutage als Gelehrte gelten, verbergen die Wahrheit durch Lüge." Omar Khayyam, Mathematiker und Dichter

Oma Khayyam wird offenbar verleumdet, vielleicht sogar verfolgt. Mittels der Dichtung greift er ironisch die zunehmende Engstirnigkeit in der politisch-theologischen Debatte an. In zahlreichen Vierzeiler-Gedichten, sogenannten Rubbayyat, spottet er über theologische Dogmatiker - wie in diesem Beispiel:

Der Koran sagt, im Paradies sein Wein

der Frommen Lohn und holde Mägdelein.

Dann sei schon hier mir Lieb und Wein erlaubt,

Wenn's droben doch nur dasselbe soll sein!

Aus anderen Versen spricht Verbitterung: "Da doch nur eintrifft, was Er zugelassen, / Wie magst Du da noch große Pläne fassen?"

Wirkung bis in die Gegenwart

Der kritische Sarkasmus von Omar Khayyam, der mit 83 Jahren in seiner Geburtsstadt Nischapur stirbt, wirkt bis heute: Als der türkische Pianist und Komponist Fazil Say 2012 ein Vierzeiler des Dichters twittert, in dem es heißt "Du sagst, Du wirst jeden Gläubigen mit zwei Jungfrauen belohnen. / Ist das Paradies denn ein Bordell?" , wird er in Ankara angeklagt und zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

