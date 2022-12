ZeitZeichen

1866 zieht es Tschaikowsky nach Moskau. Dort erwirbt er sich unter anderem mit der Ouvertüre "Romeo und Julia" allmählich auch international einen Ruf als Komponist.

Sein "1. Klavierkonzert op. 23 in b-Moll" wird 1875 in Boston mit überwältigendem Erfolg uraufgeführt - als Reinfall indes entpuppt sich die Uraufführung seiner Ballettmusik "Schwanensee" 1877 am Moskauer Bolschojtheater.

Vorlage ist romantisches Kunstmärchen

Mit 50 Jahren befindet sich Tschaikowsky auf dem Zenit, wird inzwischen auch im Ausland gefeiert. Nach dem Erfolg des Balletts "Dornröschen" bittet ihn der Direktor der Kaiserlichen Theater von St. Petersburg, eine neue Oper und ein neues Ballett zu schreiben. Als Vorlage für das Tanzprojekt schlägt er ein deutsches romantisches Kunstmärchen vor: "Der Nussknacker und der Mausekönig" von E. T. A. Hoffmann.