ZeitZeichen

Fünfeinhalb Quadratmeter misst die Grundfläche ihres Verlieses im Keller eines Hauses in der Nähe von Wien: sechs Schritte lang, vier Schritte breit, zwanzig Schritte im Kreis. Es ist dunkel, feucht und kalt. Ein Ventilator pustet abgestandene Luft hinein. Wenn Natascha Kampusch wissen will, wie viel Zeit vergeht, muss sie die Sekunden selbst zählen.

Und es vergeht viel Zeit: 3.096 Tage. So lange muss Natascha Kampusch in der Gewalt ihres Entführers Wolfgang Priklopil ausharren. Achteinhalb Jahre sind das, fast so viel wie ihr bisheriges Kinderleben.

"Es war wie Alcatraz, noch schlimmer. Wie so ein Atombunker." Natascha Kampusch über ihr Verlies

Entführt auf dem Weg zur Schule

Natascha Kampusch ist zehn Jahre alt, als Wolfgang Priklopil sie auf ihrem Weg zur Schule in einen weißen Kastenwagen zerrt und entführt. Priklopil sperrt das Mädchen nicht nur in das Verlies im Keller seines Hauses. Er missbraucht sie als Arbeitssklavin, will absolute Macht über sie. Auch körperlich sucht er ihre Nähe. Aber, darauf legt Natascha Kampusch später Wert: Es gelingt ihm offenbar nicht, sie zu brechen.

"Er hat mich auf Händen getragen und mit Füßen getreten." Natascha Kampusch über Wolfgang Priklopil

Sie gestaltet ihr Verlies mit, sucht sich Beschäftigungen, gibt ihren Tagen eine selbstgewählte Struktur - schafft sich Inseln der Selbstbestimmung. Sie trotzt ihrem Entführer Bücher ab, Zeitungen, ein Radio. Bastelt, schreibt, malt.