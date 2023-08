ZeitZeichen

Mangos gab es für verdiente Arbeiter und überzeugte Maoisten. So genannte "schwarze Elemente" wie zum Beispiel Großgrundbesitzer oder kritische Intellektuelle gingen leer aus. Während der Kulturrevolution wurde die Mango wie eine Reliquie verehrt. Manche Original-Mango wurde in Formaldehyd eingelegt, in Vitrinen ausgestellt oder zierte den einen oder anderen Hausschrein. Und da die Mangos des pakistanischen Außenministers natürlich nicht für alle verdienten Maoisten reichten, wurden sie einfach aus Wachs nachgebildet. Nach anderthalb Jahren war das Mango-Fieber wieder vorbei, und spätestens mit dem Tod Maos am 9. September 1976 verschwanden auch die letzten Mangos wieder aus dem Alltag der Menschen.