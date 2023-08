ZeitZeichen

Lucy Stone gehört zu den prägenden Gründerinnen der amerikanischen Frauenbewegung: Sie macht als erste Frau in Massachusetts einen College-Abschluss, tritt als begnadete Rednerin gegen die rechtliche und ökonomische Ungleichbehandlung von Mann und Frau auf, organisiert Kongresse, trägt Pumphosen, gibt die wichtigste Frauenzeitschrift ihrer Zeit in den USA heraus.

Und das nicht gegen, sondern mit dem Mann an ihrer Seite. Sein Name ist weitgehend vergessen, ihrer nicht: " Keine Ehefrau sollte den Namen ihres Ehemannes annehmen. Mein Name ist meine Identität und darf nicht verloren gehen. "

Autorin des Hörfunkbeitrags: Edda Dammmüller

Redaktion: Gesa Rünker​

