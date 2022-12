ZeitZeichen

Gold-Rückgabe an frühere Ostblockländer

Anschließend geben die Westalliierten Gold an Regierungen zurück, denen es zuvor von den Nationalsozialisten gestohlen worden war. Allerdings nicht an alle: Aufgrund des Kalten Krieges erhalten Länder hinter dem Eisernen Vorhang erst einmal nichts. Privatpersonen gehen ebenfalls leer aus. Das Gold ihrer Angehörigen war eingeschmolzen worden und kann nicht mehr zugeordnet werden.

Bei der dreitägigen Nazigold-Konferenz in London sagt der britische Außenminister Cook im Dezember 1997: "Wir sind hier, um Ausgleich für ein Leiden zu schaffen, das nie getilgt werden kann." Das restliche Gold wird hauptsächlich an frühere Ostblock-Länder verteilt. Die Briten legen auch einen Fonds auf für die Unterstützung von Holocaust-Überlebenden. Doch die Resonanz fällt ernüchternd aus.

Wenig Beteiligte am Entschädigungsfonds

Die Schweiz, über deren Banken 85 Prozent der Geschäfte mit dem von den Nazis geraubten Gold gelaufen sein sollen, will sich nicht beteiligen. Das Land verweist auf einen eigenen, bereits eingerichteten Sonderfonds von 275 Millionen Franken. Am Ende der Konferenz am 4. Dezember 1997 ist die Enttäuschung groß: Die meisten der teilnehmenden Staaten wollen sich nicht an einem gemeinsamen Entschädigungsfonds beteiligen. Auch die Bundesrepublik ist nicht dabei.

Ein Jahr später lädt die US -Regierung nach Washington ein. Bei dieser Konferenz geht es um rund 250.000 Vermögenswerte. Dazu gehören unter anderem Gebäude, Grundstücke, Versicherungen und Raubkunst. Im Unterschied zum Nazigold konnten in vielen dieser Fälle die Eigentümer ermittelt werden. Alle Teilnehmerländer verpflichten sich, auf Verjährungsfristen zu verzichten - ein Novum. Es werden auch Prinzipien zum Umgang mit Raubkunst vereinbart.

