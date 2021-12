Zeitzeichen

Die Kölner lieben ihre Stadt und ganz besonders ihren Dom. 632 Jahre wird an dieser monumentalen Kirche gebaut, die bei Fertigstellung im Jahr 1880 das höchste Gebäude der Welt ist. Bis heute gehört der Kölner Dom zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.

Als vor gut 25 Jahren der Antrag gestellt wird, die Kathedrale in die Liste der Welterbe aufzunehmen, ist das aber nicht nur für die Kölner völlig gerechtfertigt, sondern auch für die Unesco. " Der Kölner Dom ist ein Meisterwerk gotischer Architektur. Trotz der langen Bauzeit stellt er ein Musterbeispiel von Einheit und Kompromisslosigkeit in der Umsetzung der Baupläne dar ", lauten die Gründe, den Antrag am 5. Dezember 1996 anzunehmen.