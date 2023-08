ZeitZeichen

Der Kanal ist einer Erfindung zu verdanken, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts explosionsartig Bahn bricht: Dynamit. Im Mai 1882 besorgt das Regierungsoberhaupt König Georg I. mit einer silbernen Schaufel den ersten Spatenstich; und seine Frau zündet die erste Dynamitmine. Den rund 2.500 Arbeitern stehen die besten Maschinen zur Verfügung, denn die Regierung will den Plan der Passage endlich verwirklicht sehen.

Epoche der großen Kanäle

Bereits Herrscher in der Antike wollten die Landbrücke zwischen Peloponnes und Festland zersägen. Doch entweder legen die Götter Veto ein oder der Kaiser wird gestürzt, wie im Falle des römischen Tyrannen Nero. Außerdem ist das 19. Jahrhundert eine Epoche der großen Kanäle. Der Suezkanal in Ägypten ist eröffnet und der Panamakanal zwischen Atlantik und Pazifik im Bau.

In Korinth liegen viele Hoffnungen auf der künftigen Kunstschneise. Sie solle die Wirtschaft in Schwung bringen und Geld in die Kassen spülen. Im Laufe der elfjährigen Bauzeit werden hunderttausende Kubikmeter Erde und Felsbrocken ausgehoben. Am 6. August 1893 ist es soweit: Mit Salutschüssen und Jubel passiert das erste Schiff den Kanal von Korinth. Die Hoffnung vom Profit erfüllt sich nicht, in Zeiten moderner Schiffe ist der Kanal zu eng und der Umweg von 400 Kilometern eher gering. Trotzdem ist der Kanal von Korinth eine Attraktion - bis heute.