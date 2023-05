ZeitZeichen

Aus Neugier beginnt Jonathan, der sich auch "c0mrade" nennt, sich in fremde Systeme zu hacken - einfach, weil er es kann. Sein Ziel sind unter anderem die Rechner von US -amerikanischen Bundesbehörden. Im Januar 2000 dringt er in ein Netzwerk der NASA ein.

"Es ging da um das Kontrollprogramm der Klimaanlage der Raumstation. Der Code war echt beschissen. Ich hab ihn nur runtergeladen, weil ich die Computersprache C lernen wollte." Jonathan James

Doch der Hack fliegt auf. Die Luft- und Raumfahrtbehörde sieht sich gezwungen, ihre Rechner für drei Wochen stillzulegen. Ermittler verfolgen die Spur des Eindringlings zurück. Plötzlich steht das FBI vor Jonathans Tür.

"Ich hätte nie gedacht, dass die zu mir nach Hause kommen würden." Jonathan James

Vor Gericht wird Jonathan James zu sechs Monaten Hausarrest verurteilt, zudem muss er Entschuldigungsbriefe an die Behörden schreiben. Seinen Computer darf der 16-Jährige zu Freizeitzwecken nicht mehr nutzen. Damit ist er der erste Jugendliche, der wegen Computerkriminalität mit Freiheitsentzug bestraft wird.

Unschuldiger Hacker?

Dabei will Jonathan seine vermeintlichen Opfer angeblich nur auf ihre Sicherheitslöcher im System aufmerksam machen.

"Ich hätte Dateien löschen oder einen Virus installieren können. Oder ich hätte sie lahmlegen können. Aber ich habe das alles nicht getan." Jonathan James

Sieben Jahre nach seiner Verurteilung gerät er erneut unter Verdacht. Er soll Daten und Nummern von Kreditkarten von über 45 Millionen Kunden gehackt haben. Obwohl er die Vorwürfe abstreitet und sein Vater von schweren Depressionen spricht, durchsuchen Ermittler erneut sein Haus.

Wenige Tage später erschießt sich Jonathan James unter der Dusche. Er wird 25 Jahre alt.