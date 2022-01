Zeitzeichen

Geboren wird der meisterhafte Komödiant am 15. Januar 1622 in Paris als Jean-Baptiste Poquelin. Sein Vater ist Handwerker und beruflich so erfolgreich, dass er sich "Tapezierer des Königs" nennen darf. Über die Kindheit und Jugend von Jean-Baptiste ist wenig bekannt. Er soll bei den Pariser Jesuiten das Gymnasium absolviert haben.

Tour durch die Provinz

Statt die väterliche Tapetenfirma zu übernehmen, verliebt sich Jean-Baptiste in die Schauspielerin Madeleine Béjard und gründet mit ihr eine Schauspielertruppe. Sie nennt sich "l'Ilustre Théâtre", "das berühmte Theater". Er selbst wählt den Künstlernamen "De Molière".

Weil die Truppe in Paris scheitert, sucht sie in der französischen Provinz nach Adeligen, die für eine Weile ein eigenes Theater haben möchten. Nach 13 Jahren Wanderschaft zeigt ein besonderer Mäzen Interesse: Herzog Philippe von Orléans, der Bruder des Sonnenkönigs. Er holt Molière nach Paris zurück.

"Truppe des Königs"

Ludwig XIV., selbst ein großer Spötter, ist vom Spott Molières so begeistert, dass seine Truppe 1665 zur "Troupe du Roy" aufsteigt. Der König überlasst ihr die schönsten Säle in Paris. Molière gastiert im Louvre und in Versailles.