ZeitZeichen

Elizabeth ist eine der fünf unverheirateten Töchter der Familie Bennet. Ihre Mutter ist stets darauf bedacht, geeignete Heiratskandidaten für ihre Töchter auszuwählen. Doch Elizabeth weigert sich, auf die Vorschläge einzugehen. Die Hauptfigur von Jane Austens Roman "Pride an Prejudice" ("Stolz und Vorurteil") hat ihren eigenen Kopf und lehnt sich gegen gesellschaftliche Zwänge ihrer Zeit auf.

"Alleinstehende Frauen haben eine schreckliche Neigung, arm zu sein - was ein überzeugendes Argument fürs Heiraten ist" , schreibt Jane Austen 1817 in einem Brief an eine Freundin. Junge Frauen aus dem niederen Landadel erwartet damals existenzielle Not, falls sie es nicht schaffen, einen begüterten Mann zu finden. Berufstätigkeit ist für Frauen aus der Oberschicht damals keine Option.