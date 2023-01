ZeitZeichen

US -Bundesstaat Connecticut, Dezember 1844: In der Festhalle der Kleinstadt Hartford findet eine Varieté-Show statt, bei der die Besucherinnen und Besucher zur Belustigung Lachgas einatmen können. "40 Gallonen dieses Gases stehen bereit" , hat ein Inserat in der Lokalzeitung angekündigt. Im Publikum sitzt auch der Zahnarzt Horace Wells, der im Ort eine gut gehende Praxis betreibt.

Ein Showmaster verteilt lederne Beutel, die mit Lachgas gefüllt sind. Es wird viel gekichert und gelacht. Aber es kommt auch zu einem Unfall: Wells beobachtet, wie ein Kaufmann, der das Gas inhaliert hat, schwer stürzt und sich das Schienbein aufschlägt. Der Mann blutet, verspürt aber offenbar keinen Schmerz. Das bringt den Zahnarzt auf eine Idee.