Zeitzeichen

Die Sonderstellung Hongkongs beginnt im 19. Jahrhundert, als China infolge zweier Opiumkriege die Kontrolle über die wichtige Hafenstadt verliert. Offiziell abgetreten an die Briten wird die Insel 1842 mit dem Vertrag von Nanking. Schon bald wird der " Duftende Hafen " (so die Übersetzung des Namens Hongkong) zum Fluchtpunkt der Freiheit für viele Chinesen, unter anderem im Chinesischen Bürgerkrieg. Aus dem, was mal eine Ansammlung von Fischerdörfern war, entwickelt sich eine pulsierende Finanz- und Handelsmetropole.