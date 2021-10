Zeitzeichen

Weiterbildung zum Experten für Chemie und Physik

Hoimar von Ditfurth bildet sich in eigenem Studium und Gesprächen mit Wissenschaftlern zu einem Experten für Physik und Chemie heran und denkt daher sogar weiter als der Club of Rome. Für ihn ist klar, was auf die Menschheit zukommt.

Er überlegt, was CO2 und industrielles Wachstum für die Welt bedeuten. Er zeigt damals schon in Modellen, was heute für viele Politiker offenbar ganz neu ist.

Engagement für Entspannungspolitik und gegen Nachrüstung

Die 1970er-Jahre sind aber auch die Phase des Kalten Krieges, der Aufrüstung mit Atomraketen. Geprägt von den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und überzeugt davon, dass auf die Vernunft der Menschen kein Verlass ist, engagiert Ditfurth sich auch für die Ostpolitik, die Entspannungspolitik, Friedenspolitik und gegen die Nachrüstung.

Hoffnung auf die Bewahrung des Lebens

Seiner eigenen Schwächen ist sich der Arzt, Naturwissenschaftler, der Erklärer des Urknalls, der Evolution sowie des Klimawandels bewusst. Angesichts der Unvollkommenheit der Menschheit hofft er, dass wenigstens das Leben auf der Erde bewahrt wird.