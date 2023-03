ZeitZeichen

Geboren wird Hildegard von Bingen im Jahr 1098 in der Pfalz, das genaue Geburtsdatum ist nicht bekannt. Als Kind geben ihre Eltern sie zu den Benediktinern auf dem Disibodenberg. Dieses Männerkloster erlaubt, dass es dort eine Frauengruppe gibt. Es ist ein progressives Umfeld, denn eine neue Form von Frömmigkeit macht sich in Europa breit. Die Menschen glauben nicht mehr an einen herrschenden, sondern an einen liebenden Gott. Das gilt auch für Hildegard, die mit 36 Jahren Leiterin des Konvents wird.

Universalgelehrte und Kultfigur

Die Äbtissin gilt als arbeitswütig. Um 1150 erscheint "Scivias" ("Wisse die Wege"), das erste ihrer drei Visionsbücher. Doch sie ist nicht nur Prophetin, Theologin, Klostermanagerin und Schriftstellerin, sondern auch Komponistin und Naturforscherin. Sie arbeitet wissenschaftlich und forscht im Bereich Heilkräuter und Heilmethoden. Mit ihren Schwestern führt sie eigene Musikstücke auf. Bereits zu Lebzeiten wird die Universalgelehrte zu einer Kultfigur.