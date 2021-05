Zeitzeichen

"Eine Kathedrale des Schienenverkehrs" oder "Kristallpalast der Mobilität" - so wird der Berliner Hauptbahnhof gepriesen, als er nach elfjähriger Bauzeit endlich fertig ist. Tatsächlich ist der Prestigebau nahe dem Regierungsviertel mehr als ein zentraler Bahnknotenpunkt. Er ist auch eine architektonische Attraktion.

Mehr als 100 Patente auf neue Konstruktionsverfahren melden die Ingenieure an. Neben 500.000 Kubikmetern Beton werden 85.000 Tonnen Stahl und über 150.000 verschiedene Glasscheiben verbaut. Doch am eindrucksvollsten ist, was man dem fertigen Gebäude gar nicht mehr ansieht: seine Betonhaut wird mitten ins Wasser gegossen.

Denn dort, wo der alte Lehrter Bahnhof die Stadtteile Berlins in Ost-West-Richtung verband, soll 15 Meter unter der Erde auch eine Nord-Süd-Achse entstehen. Ein 3,6 Kilometer langer Tunnel unter der Spree verbindet die neue Berliner Bahnzentrale mit dem Potsdamer Platz. Überirdisch errichtet Architekt Meinhard von Gerkan einen lichtdurchfluteten Konsumtempel, der auf drei Ebenen mehr als 80 Geschäfte beherbergt.

Aus zehn mach eins